Смертельное ДТП: в Экибастузе погрузчик попал под поезд

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Водитель погрузчика погиб в столкновении с поездом в Экибастузе. Авария произошла на переезде Экибастуз-Северный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В районе поселка Лесхоз города Экибастуза, на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде без шлагбаума, на пикете № 7, на железнодорожном участке Экибастуз-Северный, 49-летний водитель погрузчика, допустил столкновение с электровозом с ЖД составом в количестве 60 вагонов», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В результате ДТП водитель погрузчика от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, добавили в ведомстве.

В полиции отметили, что по этому факту проводится проверка. Погрузчик водворен на специализированную автостоянку акимата, а электровоз водворен в депо.