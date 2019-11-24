Смертельное ДТП в центре Нур-Султана: погибли 3 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В центре столицы произошло смертельное ДТП, унесшее жизни трех человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

«По факту ДТП, имевшего место 24 ноября 06:45 по проспекту Кабанбай батыра, начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. По предварительным данным, водитель автомашины марки «ВАЗ-21099», следуя по проспекту Кабанбай батыра в сторону проспекта Мәңгілік ел, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем марки «Тойота Камри», - сообщили в пресс-службе.

В результате дорожного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ», 2000 г.р., и двое его пассажиров (1997 и 1983 гг.р.) скончались на месте ДТП. С телесными повреждениями в больницу доставлены пассажир автомашины «ВАЗ-21099» и водитель «Тойота Камри».

В департаменте полиции также сообщили о результатах ОПМ «Безопасная дорога» - за 3 дня полицейскими столицы выявлены 800 нарушений ПДД.

Мероприятие проведено в столице с 21 по 23 ноября в целях предупреждения и снижения дорожно-транспортных происшествий, и тяжести их последствий.

Полицейскими проводится активная профилактическая работа среди участников дорожного движения, работа по выявлению водителей, игнорирующих требования ПДД и пресечению нарушений правил дорожного движения.

Из зафиксированных 800 нарушений правил дорожного движения, за нарушение правил маневрирования 57, за управление автотранспортом в состоянии опьянения выявлено 14 водителей, выезд на полосу встречного движения- 9, за проезд на запрещающий сигнал светофора -29, не уступили дорогу пешеходам 18 водителей. Водворено на штрафную стоянку 37 автомобилей. 124 пешехода нарушили правила безопасности при переходе проезжую часть.