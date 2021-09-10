РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:43, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП в Алматы: два человека погибли

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Алматы. Два человека погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Серьезная авария произошла сегодня в 04:00 в Ауэзовском районе Алматы.

    Как прокомментировали в департаменте полиции города, в результате столкновения автомашин марок «Subaru» и «Mitsubishi» два человека погибли, еще пятеро получили телесные повреждения.

    «Скончались водитель и пассажир «Mitsubishi». Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.4 УК РК. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых удастся восстановить хронологию ДТП, а также обеспечить объективность, всесторонность и полноту расследования», - сообщили в ведомстве.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!