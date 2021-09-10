Смертельное ДТП в Алматы: два человека погибли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Алматы. Два человека погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Серьезная авария произошла сегодня в 04:00 в Ауэзовском районе Алматы.

Как прокомментировали в департаменте полиции города, в результате столкновения автомашин марок «Subaru» и «Mitsubishi» два человека погибли, еще пятеро получили телесные повреждения.

«Скончались водитель и пассажир «Mitsubishi». Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.4 УК РК. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых удастся восстановить хронологию ДТП, а также обеспечить объективность, всесторонность и полноту расследования», - сообщили в ведомстве.