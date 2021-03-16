Смертельное ДТП в Актюбинской области: водитель и пассажир погибли

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В результате ДТП двое человек погибли в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Автомашина Mitsubishi Lancer, ехавшая в направлении поселка Кенкияк Темирского района, на автодороге областного значения «Покровка-Жанажол» попала в занос. В результате чего, выехав на встречную полосу, столкнулась со встречной автомашиной Toyota Land Cruiser под управлением 62-летнего водителя. В результате ДТП 54-летний водитель Mitsubishi Lancer от полученных травм скончался на месте происшествия, а 52-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в районной больнице поселка Кенкияк. Водитель внедорожника также был доставлен в поселковую больницу и после оказания медицинской помощи отпущен», - сообщили в ДП Актюбинской области.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».