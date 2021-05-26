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    23:36, 25 Май 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП в Актюбинской области: двое скончались на месте

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области. Двое скончались на месте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    61-летний водитель Nissan Primera на трассе Самара-Шымкент, вблизи поселка Богетсай Хромтауского района, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes-Benz, под управлением гражданина Кыргызстана . В результате ДТП водитель и пассажир Nissan от полученных травм скончались на месте происшествия.

    Департамент полиции Актюбинской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

    «Нельзя садиться за руль автомашины в утомленном состоянии, необходимо строго соблюдать правила скоростного режима и обгона маневрирования, ведь дорога ошибок не прощает», – обратился к водителям начальник ДП области Атыгай Арыстанов.

    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Актюбинская область
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