Смертельное ДТП в Актюбинской области: двое скончались на месте

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области. Двое скончались на месте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

61-летний водитель Nissan Primera на трассе Самара-Шымкент, вблизи поселка Богетсай Хромтауского района, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes-Benz, под управлением гражданина Кыргызстана . В результате ДТП водитель и пассажир Nissan от полученных травм скончались на месте происшествия.

Департамент полиции Актюбинской области напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

«Нельзя садиться за руль автомашины в утомленном состоянии, необходимо строго соблюдать правила скоростного режима и обгона маневрирования, ведь дорога ошибок не прощает», – обратился к водителям начальник ДП области Атыгай Арыстанов.

