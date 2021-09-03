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Смертельное ДТП в Актюбинской области: двое погибли, трое в больнице

3 Сентября 2021 21:11
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Смертельное ДТП в Актюбинской области: двое погибли, трое в больнице

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двое человек скончались в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz

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2 сентября в 19:00 часов водитель автомашины Chevrolet Aveo под управлением 38-летнего водителя, двигаясь со стороны города Хромтау в направлении поселка Карабутак на автодороге Самара-Шымкент, вблизи поселка Карлау Хромтауского района, при совершении обгона не убедился, что данный маневр не создаст помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП водитель и один пассажир скончались, а трое пассажиров госпитализированы в ЦРБ города Хромтау. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД».

«Выезд на встречную полосу движения, согласно анализу, оказался одной из главных причин гибели людей на дорогах. Около 40% всех аварий случаются из-за выезда на «встречку», — говорит начальник ДП Актюбинской области А. Арыстанов.


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#Актюбинская область   #ДТП   #Происшествия  
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