Смертельное ДТП в Актюбинской области: двое погибли, трое в больнице
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двое человек скончались в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz
2 сентября в 19:00 часов водитель автомашины Chevrolet Aveo под управлением 38-летнего водителя, двигаясь со стороны города Хромтау в направлении поселка Карабутак на автодороге Самара-Шымкент, вблизи поселка Карлау Хромтауского района, при совершении обгона не убедился, что данный маневр не создаст помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП водитель и один пассажир скончались, а трое пассажиров госпитализированы в ЦРБ города Хромтау. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД».
«Выезд на встречную полосу движения, согласно анализу, оказался одной из главных причин гибели людей на дорогах. Около 40% всех аварий случаются из-за выезда на «встречку», — говорит начальник ДП Актюбинской области А. Арыстанов.
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