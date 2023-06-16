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Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
16 Июня 2023, 21:53
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия, совершенных нелегальными таксистами. В одном из них погибла женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 20-летний водитель «Toyota Alphard» со стажем вождения всего два года совершил аварию на территории Кызылжарского района. В результате пять человек получили тяжелые травмы, женщина-пассажир скончалась.

«Управлением местной полицейской службы совместно с инспекцией транспортного контроля проводятся рейды по выявлению нелегальных перевозчиков. С начала года составлен 21 административный протокол за незаконное занятие предпринимательской деятельностью», - сообщил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Всего за пять месяцев по области зарегистрировали 99 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек погибли, 148 получили ранения. ДТП с участием пассажирского транспорта не было. Причины аварийности - грубые нарушения ПДД.


Северо-Казахстанская область   ДТП   Происшествия   Транспорт   Регионы Казахстана   Петропавловск  
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