Смертельное ДТП с волейбольной командой в Актюбинской области - водитель заснул за рулем

19 Декабря 2022, 14:40

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе брифинга РСК представители департамента полиции озвучили предварительную причину ДТП, в котором погиб 12-летний ребенок член районной волейбольной команды, передает корреспондент МИА Казинформ.

ДТП произошло 17 декабря на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук. В машине ехали тренер, девять детей членов сборной по волейболу и водитель-замдиректора спортшколы. На 69 километре машина перевернулась, погиб ребенок.

«Водитель заместитель директора ДЮСШ Темирского района находился в утомленном состоянии, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомашины в левый кювет. Он заснул за рулем. Есть показания водителя, вина его есть, но он был трезв. По факту возбуждено дело по статье 345 части третьей «Несоблюдение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Водитель должен был двигаться с определенной скоростью и не превышать количество посадочных мест. Водитель водворен в изолятор временного содержания Алгинского района», - сообщил замначальника ДП области Галым Байжанов.

Также он сообщил, что возбуждено дело в отношении руководства ДЮСШ с обвинением в халатности, а также в отношении должностного лица, которое отвечает за обеспечение безопасности детей.

Результаты расследования и экспертизы определят точную причину ДТП, добавил Байжанов.

Согласно правил перевозки пассажиров и багажа, организация должна была подать за три дня заявку в полицию на сопровождение автотранспорта детей. Для восьми и более детей необходимо было выделить автобус, которого нет на балансе районного ДЮСШ, как сообщили в управлении физкультуры и спорта. Автобус на подобные соревнования ДЮСШ получала из районного отдела образования по согласованию. В этот раз заявку на автобус районное ДЮСШ не подавала.

На 38 ДЮСШ области по словам руководителя управления физкультуры и спорта Евгения Гончарова приходится девять автобусов, из них четыре в городе, пять в районах, однако на Темирский район автобуса нет.

«Эти соревнования проводятся в регионе уже 10 лет. Есть регламент и правила. За доставку детей отвечает директор ДЮСШ. Как правило, дети приезжают на ЖД транспорте, рейсовых автобусах, частном транспорте. Автобусы для перевозки есть не во всех школах. Из 38 ДЮСШ автобусы есть в девяти. Это связано с финансированием, проблема решается за счет образовательных школ, мы сотрудничаем с ними, просим у них», - сказал Гончаров.

Ранее сообщалось, что машина с детской командой по волейболу перевернулась в Актюбинской области - один ребенок погиб.

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил детскую больницу, где 8 пострадавших в ДТП детей, получают необходимое лечение.

Главное фото: ДП Актюбинской области