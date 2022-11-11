АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП с участием нескольких авто произошло в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Утром 11 ноября в дежурную часть отдела полиции Шортандинского района поступило телефонное сообщение от жителя столицы о том, что на автодороге «Астана-Петропавловск» возле села Бозайгыр произошло ДТП с участием нескольких автомашин.

Предварительно установлено, что водитель автомашины Toyota RAV4, 57-летняя жительница Щучинска, двигаясь по средней полосе движения в направлении Астаны, при совершении маневра обгона автомашины Lada Largus под управлением 44-летнего жителя СКО, в условиях гололеда не справилась с рулевым управлением и допустила столкновение с идущей в попутном направлении по правой крайней полосе движения автомашиной Volvo под управлением 60-летнего жителя Семея. После чего идущая позади Lada столкнулась с автомашиной Toyota RAV4. В результате ДТП 57-летний пассажир Toyota от полученных травм скончался на месте происшествия. В столичную больницу госпитализирована 5-летняя пассажирка автомашины Lada. Диагноз устанавливается. Автомашины водворены на специализированную стоянку.

По факту начато досудебное производство по ст. 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы.