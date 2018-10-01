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Смертельное ДТП с участием маршрутки произошло в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В посёлке Заречный Костанайского района Костанайской области в результате столкновения с маршрутным автобусом скончался пассажир автомобиля «ВАЗ-2113», передаёт корреспондент МИА «Казинформ»
«По улице Юбилейная поселка Заречный Костанайского района местный житель, не справившись с управлением автомобилем «ВАЗ-2113», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом. В результате ДТП на месте аварии скончался пассажир автомобиля, сам водитель автомашины госпитализирован в больницу», - сообщили в областном ДВД.
По данному факту назначены экспертизы, ведется досудебное расследование по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Фото: alau.kz
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