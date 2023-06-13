УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП с участием лошади произошло в ЗКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram- POLISIA.KZ.

В 05:20 часов в дежурную часть отдела полиции Казталовского района поступило сообщение, что на 18 км автодороги Казталовка-Жанибек произошло ДТП. Водитель автомобиля Lada-2110 столкнулся с лошадью. В результате 30-летний водитель погиб на месте ДТП.Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Полицейские вскоре владельца лошадей установили. Им оказался 35-летний житель села Бирик, в отношении которого составлен административный протокол по ст. 408 КоАП РК.

Кроме того, в отношении владельца лошадей собирается материал по ст. 406 КоАП РК для направления в ветеринарную инспекцию для принятия решения.