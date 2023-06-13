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    16:39, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Смертельное ДТП с участием лошади произошло в ЗКО

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    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП с участием лошади произошло в ЗКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram- POLISIA.KZ.

    В 05:20 часов в дежурную часть отдела полиции Казталовского района поступило сообщение, что на 18 км автодороги Казталовка-Жанибек произошло ДТП. Водитель автомобиля Lada-2110 столкнулся с лошадью. В результате 30-летний водитель погиб на месте ДТП.Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Полицейские вскоре владельца лошадей установили. Им оказался 35-летний житель села Бирик, в отношении которого составлен административный протокол по ст. 408 КоАП РК.

    Кроме того, в отношении владельца лошадей собирается материал по ст. 406 КоАП РК для направления в ветеринарную инспекцию для принятия решения.


    Теги:
    Западно-Казахстанская область ДТП МВД РК Происшествия, ЧС Закон и право Правоохранительные органы
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