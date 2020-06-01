Смертельное ДТП с участием двух КамАЗов произошло в Костанайской области

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Авария с КамАЗами произошла в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

1 июня около 18.00 часов 37-летний водитель, следовавший по направлению Аулиекольского района, возле села Талапкер со стороны города Костанай, груженный тюкованным сеном, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с КамАЗом, перевозившим ячмень.

В результате ДТП пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Оба водителя в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

«По факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух КамАЗов начато расследование», – сообщили в полиции.



