Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Смертельное ДТП с подростком за рулем: подробности рассказали в полиции

Автор:  
Самал Ендибаева
6 Марта 2023, 14:34
Смертельное ДТП с подростком за рулем: подробности рассказали в полиции

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ДТП в Шалкарском районе Актюбинской области, где за рулем джипа находился 9-классник, погибло 2 детей, 3 детей получили травмы. О подробностях происшествия рассказали представители департамента полиции на брифинге в РСК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно 4 марта возле города Шалкара на трассе Шалкар-Бозой перевернулся внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого был подросток 2008 года рождения. В салоне находилось четверо его одноклассников, учеников 9 класса одной из школ Шалкара.

По словам начальника управления местной полицейской службы ДП области Арданы Саймагамбетова, подросток взял машину у отца без разрешения и опыта вождения у него не было.

«Со слов отца, мальчик взял машину без разрешения. Отец сказал, что в тот день их дома не было, но мы будем проверять этот факт. Опыта вождения у подростка также нет, ранее он не водил машину. На месте происшествия скончалась девочка, затем в больнице скончалась вторая. Трое мальчиков получили травмы. Тот, кто был за рулем получил перелом бедра. Пока идет следствие и невозможно определить виновного. По факту начато досудебное расследование по статье 345 ч 4 УК РК. Назначены экспертизы. Дорога была ровная, подросток не справился с рулевым управлением, на какой скорости ехал, установит экспертиза, - сказал Ардана Саймагамбетов.

Также пока остается неизвестным куда направлялись дети.

Полицейский еще раз напомнил актюбинцам о необходимости усиления контроля за детьми в целях недопущения фактов ДТП.

Всего с начала года в Актюбинской области произошло 14 ДТП с участием детей, в которых 6 человек погибло, 16 получили травмы.


Актюбинская область   ДТП   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану