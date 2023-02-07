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    Смертельное ДТП с автобусами в Алматы: дело направили в суд

    7 Февраля 2023, 20:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершено расследование уголовного дела по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В прокуратуре Алматы сообщили, что в ходе досудебного расследования водитель автобуса №98 признан подозреваемым и его деяния квалифицированы по статье 345 части 3 УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    7 февраля прокуратура города передала в суд дело водителя автобуса №98.

    8 ноября 2022 года на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана в Алматы произошло столкновение двух автобусов №98 и №201 маршрутов. За медицинской помощью обратился 21 человек, госпитализировали 9 пострадавших. Один умер на месте происшествия.

    Позже в департаменте полиции уточнили, что 35-летний водитель автобуса «МАЗ», который принадлежал одному из частных перевозчиков, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки «Golden Dragon» под управлением 59-летнего гражданина, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении.

    Спустя несколько дней водителя автобуса, допустившего смертельное ДТП, арестовали на два месяца.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Суды Транспорт Судебный процесс
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