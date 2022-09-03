Смертельное ДТП произошло в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Утром 3 сентября в Еcкельдинском районе произошло лобовое столкновение автомашин Tоyota Camry и Mitsubishi L200. Участниками дорожной аварии оказались шесть человек, трое из которых погибли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что иномаркой Toyota управлял 40-летний мужчина, который по предварительным данным на 295 км автодороги «Алматы – Оскемен», не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Mitsubishi L200. На месте происшествия погибли молодая женщина и 10-летний ребенок. Еще четверых пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали. При доставлении в больницу также скончалась 13-летняя девочка.

По факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 345 части 4 УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации ТС лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В рамках расследования организованы необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств ДТП.