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Смертельное ДТП произошло в Уральске

5 Февраля 2023, 15:17
Смертельное ДТП произошло в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске произошло ДТП, в результате которого погиб 33-летний водитель автомашины, в которую на большой скорости врезался другой автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По данным МВД Казахстана, 5 февраля примерно в 02:30 часов в Уральске 28-летний водитель на «Toyota Camry», следуя по пр. Абулхайырхана в западном направлении на регулируемом пересечении с ул. Провдухина, допустил наезд на стоящее авто «Audi-80».

В результате ДТП 33-летний водитель «Audi-80» скончался на месте происшествия.

В травмпункт ГМБ города Уральска доставлены водитель и пассажир, 2003 года рождения, автомашины «Toyota».

По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 345 УК РК.


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