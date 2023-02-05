Смертельное ДТП произошло в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске произошло ДТП, в результате которого погиб 33-летний водитель автомашины, в которую на большой скорости врезался другой автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По данным МВД Казахстана, 5 февраля примерно в 02:30 часов в Уральске 28-летний водитель на «Toyota Camry», следуя по пр. Абулхайырхана в западном направлении на регулируемом пересечении с ул. Провдухина, допустил наезд на стоящее авто «Audi-80».

В результате ДТП 33-летний водитель «Audi-80» скончался на месте происшествия.

В травмпункт ГМБ города Уральска доставлены водитель и пассажир, 2003 года рождения, автомашины «Toyota».

По данному факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 345 УК РК.