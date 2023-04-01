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Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
1 Апреля 2023, 16:28
Смертельное ДТП произошло в Павлодарской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На окраине Павлодара столкнулись легковушка и грузовик​ с прицепом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Водитель автомашины Аudi по улице Малая объездная не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с автомашиной MAN с прицепом Hennigdorf. В результате ДТП пассажир Аudi скончался на месте», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

По этому факту проводится проверка, добавили в ведомстве.

«Обстоятельства и причины совершения происшествия будут установлены в ходе проверки», - отметили в ведомстве.


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