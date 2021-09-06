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    14:09, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП произошло в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель легковушки въехал в дерево, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «5 сентября, в 04.00, на пересечении улиц Бакинская-Сураганова в городе Павлодаре 29-летний водитель автомашины Opel Frontera, не справившись с управлением, совершил наезд на дерево. В результате ДТП пассажир 1986 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В полиции добавили, что водитель и его родственники употребляли алкогольные напитки. После он сел за руль и управлял машиной, находясь в состоянии опьянения.

    «При этом все родные знали, что мужчина садится за руль в таком состоянии, но никто не остановил его», - рассказали в пресс-службе.

    В полиции добавили, что машина водворена на специальную штрафную стоянку. По факту ДТП начато досудебное уголовное расследование. Водитель находится в изоляторе временного содержания города Павлодара.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС для mail.ru Происшествия Павлодарская область
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