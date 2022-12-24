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Смертельное ДТП произошло в Кызылординской области

24 Декабря 2022, 19:29
Смертельное ДТП произошло в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – 24 декабря около 10:50 часов на 1270 км автодороги Самара-Шымкент (Аральский район) произошло дорожно-транспортное происшествие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По предварительным данным, произошло столкновение автомашины «Lexus» и грузовика «DAF». В результате ДТП погибли два человека.

Данный факт зарегистрирован, проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.


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