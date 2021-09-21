Смертельное ДТП произошло в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ДТП, произошедшем в центре Кокшетау, один человек погиб, еще один доставлен в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, предварительно установлено, что 20 сентября около 19.15 водитель автомашины марки BMW-520, двигаясь по ул. Уалиханова в Кокшетау в восточном направлении, на регулируемом перекрестке ул. Садуакасова, выехав на запрещающий жёлтый сигнал светофора, допустил столкновение с автомашиной марки «Skoda Felicia». Водитель последней машины двигался во встречном направлении, совершая манёвр левого поворота.

«В результате ДТП пассажир автомашины марки «Skoda Felicia» от полученных травм скончался на месте, водитель доставлен в приемный покой многопрофильной областной больницы с травмами различной степени тяжести. В отношении виновника ДТП досудебное расследование зарегистрировано в ЕРДР по статье 345 УК РК «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - добавили в ведомстве.