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Смертельное ДТП произошло в Атырау
21 Сентября 2019 14:06
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – ДТП со смертельным исходом произошло в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня примерно в 09:30 утра на улице Баймуханова водитель автомашины «Тойота Камри» совершил наезд на пешехода. Пешеход погиб на месте аварии. ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в ЕРДР по статье 345 ч.3 УК РК. Водитель водворен в изолятор временного содержания. На месте происшествия работает следственно оперативная группа департамента полиции», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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