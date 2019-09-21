Смертельное ДТП произошло в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – ДТП со смертельным исходом произошло в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня примерно в 09:30 утра на улице Баймуханова водитель автомашины «Тойота Камри» совершил наезд на пешехода. Пешеход погиб на месте аварии. ДТП со смертельным исходом зарегистрировано в ЕРДР по статье 345 ч.3 УК РК. Водитель водворен в изолятор временного содержания. На месте происшествия работает следственно оперативная группа департамента полиции», - сообщили в пресс-службе ДП региона.