Смертельное ДТП произошло в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и трое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в областном департаменте полиции



«ДТП произошло на 43 километре автотрассы Алматы-Усть-Каменогорск с участием автомашин Фольксваген Транспортер и Поло. В результате аварии один человек погиб и трое госпитализированы в больницу города Капшагая», - пояснили в пресс-службе ведомства.





Отмечается также, что досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз поручили дознавателям областного департамента.



