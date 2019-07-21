Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:29 114
-
-
вчера 23:16 231
-
-
вчера 22:18 127
-
-
-
вчера 21:12 252
-
вчера 20:49 195
-
вчера 20:22 127
-
вчера 19:39 123
-
вчера 19:19 149
-
вчера 18:33 163
-
вчера 18:16 127
-
-
-
вчера 17:19 160
-
вчера 17:00 147
-
-
вчера 16:42 129
-
-
-
вчера 15:53 189
-
-
-
вчера 14:35 157
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:17 196
-
-
-
-
вчера 11:17 211
Смертельное ДТП произошло в Алматинской области
21 Июля 2019 00:04 135
Поделиться:
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и трое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию подтвердили в областном департаменте полиции
«ДТП произошло на 43 километре автотрассы Алматы-Усть-Каменогорск с участием автомашин Фольксваген Транспортер и Поло. В результате аварии один человек погиб и трое госпитализированы в больницу города Капшагая», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Отмечается также, что досудебное расследование с
назначением необходимых экспертиз поручили дознавателям областного департамента.
Ключевые слова: Происшествия, ДТП, Алматинская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В СКО отравились ягодами 4 детей, один ребенок умер
- 17-летний участник соревнований утонул в Бурабае
- Полицейские помогли пассажирам сломавшегося на трассе автобуса в Алматинской области
- За пять дней в водоемах страны утонуло 22 человека
- Подозреваемого в краже скота иностранца задержали в Алматинской области
- Без вести пропавшую женщину нашли в Алматинской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Nurmaganbetova Zhanna
954-047
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047