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Смертельное ДТП произошло в Алматинской области

21 Июля 2019 00:04 135
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Смертельное ДТП произошло в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и трое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в областном департаменте полиции


«ДТП произошло на 43 километре автотрассы Алматы-Усть-Каменогорск с участием автомашин Фольксваген Транспортер и Поло. В результате аварии один человек погиб и трое госпитализированы в больницу города Капшагая», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается также, что досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз поручили дознавателям областного департамента.

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Ключевые слова: Происшествия, ДТП, Алматинская область,
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Автор:

Хасан Еспанов

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