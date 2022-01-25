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    Смертельное ДТП произошло в Алматинской области: задержан сотрудник полиции

    25 Января 2022, 20:43

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло смертельное ДТП. Задержан и водворен в изолятор временного содержания сотрудник органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места аварии появилось в сети: «Водитель был в алкогольном опьянении. Выехал на полосу встречного движения», - говорится в посте.

    В пресс-службе департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 23 января на 12 км автодороги Алматы-Талгар столкнулись автомашины «Toyota Prado» и «Honda Stream». В результате ДТП водитель и пассажир «Honda» с телесными повреждениями доставлены в областную больницу Алматы, где от полученных травм скончался 20-летний пассажир.

    «Водитель автомашины «Toyota Prado», выехавший на полосу встречного движения и допустивший столкновение, с места происшествия скрылся. В дальнейшем он был установлен и задержан сотрудниками полиции. Установлено, что внедорожником управлял работник органов внутренних дел. По данному факту проведено служебное расследование и 24 января решением Дисциплинарной комиссии ДП области он был уволен из органов внутренних дел за дискредитацию. Возбуждено уголовное производство по статье 345 часть 3 и статье 347 УК РК. По факту проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств происшествия», - уточнили в ДП Алматинской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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