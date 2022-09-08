Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двигаясь со стороны поселка Шубаркудык в направлении города Кандыагаш в Актюбинской области, 27-летний водитель автомашины ВАЗ-2114, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, допустив столкновение с автомашиной Nissan Teana. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров данных автомашин были госпитализированы в Темирскую центральную районную больницу.

Позже выяснилось, что пассажир автомашины Nissan Teana скончалась.

Фото:t.me/POLICE_of_KZ