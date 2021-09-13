Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области: двое скончались

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двое человек скончались в результате ДТП в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В 6:45 часов на автодороге Самара–Шымкент произошло дорожно-транспортное пришествие со смертельным исходом.

32-летний водитель автомашины ВАЗ-2109, двигаясь со стороны города Хромтау в направлении города Актобе, вблизи поселка Акжар Хромтауского района, при совершении обгона не убедился, что маневр не создает помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении, и допустил столкновение с автомашиной ГАЗ -31105 под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ скончались на месте от полученных травм. А водитель и пассажир ГАЗ госпитализированы в центральную районную больницу города Хромтау.

