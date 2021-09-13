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    17:53, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области: двое скончались

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двое человек скончались в результате ДТП в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В 6:45 часов на автодороге Самара–Шымкент произошло дорожно-транспортное пришествие со смертельным исходом.

    32-летний водитель автомашины ВАЗ-2109, двигаясь со стороны города Хромтау в направлении города Актобе, вблизи поселка Акжар Хромтауского района, при совершении обгона не убедился, что маневр не создает помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении, и допустил столкновение с автомашиной ГАЗ -31105 под управлением 38-летнего водителя.
    В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ скончались на месте от полученных травм. А водитель и пассажир ГАЗ госпитализированы в центральную районную больницу города Хромтау.

    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Происшествия, ЧС Актюбинская область
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