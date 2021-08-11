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Смертельное ДТП произошло в Акмолинской области

11 Августа 2021 16:11
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Смертельное ДТП произошло в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – ДТП, в котором погибли три человека и четверо доставлены в больницу, произошло на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Фото с места аварии, унесшей жизни трех человек, появились на инстаграм-странице kokshetaulive . По словам очевидцев, все произошло за 62 км до города Щучинска.

«Старенькая иномарка с сумасшедшей скоростью обошла нас на автобане и буквально через 5 минут мы поравнялись с местом нелепой гибели людей. Тела выкинуло из салонов авто прямо на проезжую часть. Автобан «Астана-Щучинск» последнее время все больше напоминает гоночную трассу Формулы-1. Молодёжь на крутых иномарках состязаются между собой на запредельных скоростях», - отметили очевидцы произошедшего.

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 9 августа в 12:10 на 179-м км автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» водитель автомашины марки «Шкода», 43-летний житель города Нур-Султан, двигаясь со стороны столицы по направлению города Кокшетау, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с попутно движущейся автомашиной марки «Заз Шанс», за рулем которой находился 23-летний житель города Нур-Султана.

«В результате ДТП трое пассажиров автомашины марки «Заз Шанс», жительницы города Нур-Султана - 24-х, 27-ми и 29-ти лет, от полученных травм скончались на месте. В центральную больницу Буландынского района с различными травмами доставлены водитель и 23-летний пассажир автомашины марки «Заз Шанс» и двое пассажиров автомашины марки «Шкода»: жительницы столицы 18-ти и 19-ти лет», - пояснили в ведомстве.

В отношении водителя автомашины марки «Шкода» начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами.


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#Акмолинская область   #ДТП   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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