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Смертельное ДТП произошло с участием экс-полицейского в Темиртау

4 Января 2020 11:46
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Смертельное ДТП произошло с участием экс-полицейского в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Темиртау в результате ДТП погибла 29-летняя девушка. За рулём автомобиля был экс-полицейский, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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На трассе возле Темиртау бывший полицейский не сумел удержать руль из-за гололёда и слетел в кювет. Сидевшая на переднем пассажирском кресле девушка погибла на месте происшествия.

«Второго января примерно в 23:55 27-летний водитель автомобиля Hyundai, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением в условиях гололеда и допустил опрокидывание транспорта в кювет. От полученных травм 29-летняя пассажирка скончалась на месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Также в ведомстве отметили, что водитель авто ранее работал в полиции. Но на момент совершения аварии не имел отношения к органам внутренних дел.

«Он ранее работал в полиции. Но в декабре уволился», — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Почему водитель не смог удержать транспорт, и какая скорость была у автомобиля, выясняется. Начато досудебное расследование.

«Решается вопрос о его помещении в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в пресс-службе ДП области.


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Ключевые слова: Карагандинская область, ДТП,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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