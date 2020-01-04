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03.01.2020 23:23
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03.01.2020 22:00
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03.01.2020 21:21
Смертельное ДТП произошло с участием экс-полицейского в Темиртау
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Темиртау в результате ДТП погибла 29-летняя девушка. За рулём автомобиля был экс-полицейский, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
На трассе возле Темиртау бывший полицейский не сумел удержать руль из-за гололёда и слетел в кювет. Сидевшая на переднем пассажирском кресле девушка погибла на месте происшествия.
«Второго января примерно в 23:55 27-летний водитель автомобиля Hyundai, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением в условиях гололеда и допустил опрокидывание транспорта в кювет. От полученных травм 29-летняя пассажирка скончалась на месте», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Также в ведомстве отметили, что водитель авто ранее работал в полиции. Но на момент совершения аварии не имел отношения к органам внутренних дел.
«Он ранее работал в полиции. Но в декабре уволился», — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Почему водитель не смог удержать транспорт, и какая скорость была у автомобиля, выясняется. Начато досудебное расследование.
«Решается вопрос о его помещении в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы», — сообщили в пресс-службе ДП области.
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