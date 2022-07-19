19 Июля 2022 17:16
Смертельное ДТП произошло под Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Авария произошла 18 июля на трассе Самара - Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».
По данным департамента полиции Актюбинской области, 32-летний водитель «Toyota Alphard», совершая обгон, столкнулся с «Mitsubishi Lancer».
«В результате ДТП водитель «Mitsubishi» от полученных травм скончался на месте происшествия», - информировали в полиции.
Полиция призывает водителей соблюдать ПДД.
Фото: ДП Актюбинской области
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