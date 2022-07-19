19 Июля 2022 17:16

Смертельное ДТП произошло под Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Авария произошла 18 июля на трассе Самара - Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

По данным департамента полиции Актюбинской области, 32-летний водитель «Toyota Alphard», совершая обгон, столкнулся с «Mitsubishi Lancer».

«В результате ДТП водитель «Mitsubishi» от полученных травм скончался на месте происшествия», - информировали в полиции.

Полиция призывает водителей соблюдать ПДД.





Фото: ДП Актюбинской области