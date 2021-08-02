Смертельное ДТП произошло на трассе Усть-Каменогорск - Алтай

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В ДТП погиб водитель автомобиля, пассажирке потребовалась помощь медиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Авария произошла сегодня около шести утра на 16-м километре трассы Усть-Каменогорск — Алтай.

«29-летний водитель за рулем «Lexus» следовал в сторону областного центра. Не выбрав безопасную скорость движения, мужчина не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание машины в кювет», — сообщили в департаменте полиции по ВКО.

От телесных повреждений, несовместимых с жизнью, водитель транспортного средства скончался на месте. 19-летняя пассажирка с множественными травмами госпитализирована.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).