Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 9 °С
USD 364.35 EUR 419.95
RUB 5.56 CNY 52.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Смертельное ДТП произошло на трассе Павлодар-Семей

19 Октября 2018 13:35 159
Поделиться:
Смертельное ДТП произошло на трассе Павлодар-Семей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - После столкновения «ГАЗели» и «Лады» на трассе под Павлодаром водитель одного из авто погиб при пожаре в автомобиле, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

18-летнюю девушку насмерть сбили в Алматинской области
Смертельное ДТП с участием маршрутки произошло в Костанайской области 61-летнего мужчину сбили насмерть в Усть-Каменогорске

«19 октября, около 00 часов 20 минут, на трассе Павлодар-Семей напротив села Байдалы города Павлодара произошло столкновение автомашин марки «ГАЗель» и «Лада», - сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области.

При столкновении загорелась «Лада», пламя перешло на автомобиль «ГАЗель» - в результате пожара обе машины полностью сгорели, добавили в ДВД.

«Водитель автомобиля «Лада» погиб при пожаре автомашины, - отметили в полиции. - Назначены экспертизы. Обстоятельства и причины выясняются».

По факту случившегося проводится расследование.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Павлодарская область, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив