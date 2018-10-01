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Смертельное ДТП произошло на трассе Павлодар-Семей
19 Октября 2018 13:35 159
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - После столкновения «ГАЗели» и «Лады» на трассе под Павлодаром водитель одного из авто погиб при пожаре в автомобиле, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«19 октября, около 00 часов 20 минут, на трассе Павлодар-Семей напротив села Байдалы города Павлодара произошло столкновение автомашин марки «ГАЗель» и «Лада», - сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области.
При столкновении загорелась «Лада», пламя перешло на автомобиль «ГАЗель» - в результате пожара обе машины полностью сгорели, добавили в ДВД.
«Водитель автомобиля «Лада» погиб при пожаре автомашины, - отметили в полиции. - Назначены экспертизы. Обстоятельства и причины выясняются».
По факту случившегося проводится расследование.
Ключевые слова: Происшествия, Павлодарская область, ДТП,
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