Смертельное ДТП произошло на трассе Павлодар-Семей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - После столкновения «ГАЗели» и «Лады» на трассе под Павлодаром водитель одного из авто погиб при пожаре в автомобиле, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«19 октября, около 00 часов 20 минут, на трассе Павлодар-Семей напротив села Байдалы города Павлодара произошло столкновение автомашин марки «ГАЗель» и «Лада», - сообщила пресс-служба департамента внутренних дел Павлодарской области.

При столкновении загорелась «Лада», пламя перешло на автомобиль «ГАЗель» - в результате пожара обе машины полностью сгорели, добавили в ДВД.

«Водитель автомобиля «Лада» погиб при пожаре автомашины, - отметили в полиции. - Назначены экспертизы. Обстоятельства и причины выясняются».



По факту случившегося проводится расследование.