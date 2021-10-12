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    16:37, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП произошло на трассе Нур-Султан - Петропавловск

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На трассе в Северо-Казахстанской области произошла авария с участием трех автомобилей, в которой погиб 46-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кадры страшного ДТП облетели сегодня социальные сети . Пользователь, разместивший фотографии, указал, что авария произошла на автодороге Нур-Султан - Петропавловск.

    В департаменте полиции подтвердили, что столкновение машин произошло на территории Северо-Казахстанской области утром 12 октября.

    «На автодороге «Нур-Султан - Петропавловск», перед въездом на сооружение мостового типа, произошло столкновение автомашин марок «ВАЗ-2112», «ГАЗ 3507» и «ГАЗель». В результате ДТП погиб пассажир «ВАЗ-2112». Все пострадавшие доставлены в медицинские организации. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции Кызылжарского района. В рамках начатого досудебного расследования полицейским предстоит выяснить обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Назначен ряд необходимых экспертиз», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

    Досудебное расследование идет по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС Главная для mail.ru Происшествия
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