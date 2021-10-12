Смертельное ДТП произошло на трассе Нур-Султан - Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На трассе в Северо-Казахстанской области произошла авария с участием трех автомобилей, в которой погиб 46-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кадры страшного ДТП облетели сегодня социальные сети . Пользователь, разместивший фотографии, указал, что авария произошла на автодороге Нур-Султан - Петропавловск.

В департаменте полиции подтвердили, что столкновение машин произошло на территории Северо-Казахстанской области утром 12 октября.

«На автодороге «Нур-Султан - Петропавловск», перед въездом на сооружение мостового типа, произошло столкновение автомашин марок «ВАЗ-2112», «ГАЗ 3507» и «ГАЗель». В результате ДТП погиб пассажир «ВАЗ-2112». Все пострадавшие доставлены в медицинские организации. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции Кызылжарского района. В рамках начатого досудебного расследования полицейским предстоит выяснить обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Назначен ряд необходимых экспертиз», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».