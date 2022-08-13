Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Смертельное ДТП произошло на трассе Доссор-Бейнеу в Атырауской области
13 Августа 2022 18:59

Смертельное ДТП произошло на трассе Доссор-Бейнеу в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, произошло сегодня на трассе Доссор-Бейнеу в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 августа во второй половине дня. На 157 километре трассы сообщением Доссор-Кульсары-Бейнеу водитель автомобиля Лада Гранта 1992 года рождения не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся. Пассажир на переднем сиденье автомобиля, 1991 года рождения, погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время проводятся следственные действия.



Новости по теме
Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе
Совершивший смертельное ДТП пьяный угонщик осужден на пять лет в Алматы
Девушка погибла в ДТП в Павлодарской области
Читайте также
Восемь человек пострадали в ДТП на трассе Талдыкорган – Уштобе
Стихийные свалки ликвидируют в Атырау
Свыше 3 кг икры осетровых рыб изъяли у жителя Атырау
Шторм прогнозируют синоптики в 11 регионах РК
Уголовное дело возбуждено в Атырауской области в связи со смертью пограничника
Совершивший смертельное ДТП пьяный угонщик осужден на пять лет в Алматы
Девушка погибла в ДТП в Павлодарской области
На 40 млн тенге обманула аферистка жителей Атырауской области
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив