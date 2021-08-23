Смертельное ДТП произошло на трассе Атырау – Уральск

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на трассе 22 августа в 6:30 утра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель погиб на месте, пассажиры доставлены в больницу. На 224 км трассы в районе села Тайпак водитель автомашины Volkswagen Passat врезался в стоящую фуру. От полученных травм 70-летний водитель легковой автомашины скончался до приезда скорой помощи, двое пассажиров госпитализированы. В причинах произошедшего разбираются сотрудники полиции.