Новости
Смертельное ДТП произошло на трассе Атырау – Уральск
23 Августа 2021 13:25
Поделиться:
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло на трассе 22 августа в 6:30 утра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеКаждое четвертое ДТП совершается с участием несовершеннолетних – МВД Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Атырауской области Какую помощь оказывают жителям сгоревшего дотла дома в Атырау
Водитель погиб на месте, пассажиры доставлены в больницу. На 224 км трассы в районе села Тайпак водитель автомашины Volkswagen Passat врезался в стоящую фуру. От полученных травм 70-летний водитель легковой автомашины скончался до приезда скорой помощи, двое пассажиров госпитализированы. В причинах произошедшего разбираются сотрудники полиции.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Чтобы не угнали автомобиль: рекомендации от МВД
- Какие марки автомобилей чаще всего угоняют в Казахстане
- 2553 человека привились от COVID-19 за выходные в Атырауской области
- Пять человек задержаны за подделку паспортов вакцинации в ВКО
- Костанайские полицейские предотвратили суицид пенсионерки
- Казахстанские полицейские помогают собрать детей в школу
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047