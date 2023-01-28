Смертельное ДТП произошло на трассе Актобе-Астрахань

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В результате ДПТ на трассе Актобе-Астрахань погиб один человек, двое госпитализированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

ДТП произошло 28 января около 12:30 на 523 километре трассы Актобе-Астрахань.

«Столкнулись КамАЗ под управлением гражданина 1959 г. р. и Skoda под управлением гражданина 1956 г.р. В результате удара пассажир автомобиля Skoda 1960 г. р. погиб на месте, два человека были доставлены в больницу», - сообщает департамент полиции Атырауской области.