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Смертельное ДТП произошло на трассе Актобе-Астрахань

28 Января 2023, 19:30
Смертельное ДТП произошло на трассе Актобе-Астрахань

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В результате ДПТ на трассе Актобе-Астрахань погиб один человек, двое госпитализированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

ДТП произошло 28 января около 12:30 на 523 километре трассы Актобе-Астрахань.

«Столкнулись КамАЗ под управлением гражданина 1959 г. р. и Skoda под управлением гражданина 1956 г.р. В результате удара пассажир автомобиля Skoda 1960 г. р. погиб на месте, два человека были доставлены в больницу», - сообщает департамент полиции Атырауской области.


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