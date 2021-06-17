Смертельное ДТП произошло на Астраханской трассе в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ошибка водителя привела к смертельному ДТП на Астраханской трассе в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Сегодня около 12 часов 18 минут 34-летний водитель автомашины марки «SHACMAN», следуя по трассе Астраханская со стороны города в сторону пос.Талапкер, заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги и при маневре допустил столкновение с автомашиной марки «Nexia» под управлением 52-летнего водителя, который следовал в попутном направлении.

В результате ДТП водитель автомашины марки «Nexia» от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан строго соблюдать Правила дорожного движения. Водителям быть максимально внимательными на дорогах.