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    17:22, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП произошло на Астраханской трассе в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ошибка водителя привела к смертельному ДТП на Астраханской трассе в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Сегодня около 12 часов 18 минут 34-летний водитель автомашины марки «SHACMAN», следуя по трассе Астраханская со стороны города в сторону пос.Талапкер, заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги и при маневре допустил столкновение с автомашиной марки «Nexia» под управлением 52-летнего водителя, который следовал в попутном направлении.

    В результате ДТП водитель автомашины марки «Nexia» от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан строго соблюдать Правила дорожного движения. Водителям быть максимально внимательными на дорогах.


    Теги:
    ДТП Астана Видео Правоохранительные органы
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