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    15:25, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП на трассе в Атырауской области: погибла женщина

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП произошло на трассе, связывающей областной центр Атырау с поселком нефтяников Доссор Макатского района. На заснеженной трассе столкнулись «Opel» и большегрузный «КамАЗ». Как сообщили в Атырауской областной больнице, в аварии пострадала 58-летняя женщина. От полученных ран она скончалась по дороге в больницу.

    По факту ДТП со смертельным исходом проводится расследование. Назначен ряд экспертиз.

    Напомним, 23 января на трассе сообщением «Атырау-Уральск» произошло дорожно-транспортное происшествие - лобовое столкновение автомобилей марки «Lada Granta» и «Kia Rio». На месте происшествия погибли водитель «Lada Granta» и маленький ребенок.



    Теги:
    Атырауская область ДТП Происшествия, ЧС
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