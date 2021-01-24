Смертельное ДТП на трассе в Атырауской области: погибла женщина

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло на трассе, связывающей областной центр Атырау с поселком нефтяников Доссор Макатского района. На заснеженной трассе столкнулись «Opel» и большегрузный «КамАЗ». Как сообщили в Атырауской областной больнице, в аварии пострадала 58-летняя женщина. От полученных ран она скончалась по дороге в больницу.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится расследование. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, 23 января на трассе сообщением «Атырау-Уральск» произошло дорожно-транспортное происшествие - лобовое столкновение автомобилей марки «Lada Granta» и «Kia Rio». На месте происшествия погибли водитель «Lada Granta» и маленький ребенок.



