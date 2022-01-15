Смертельное ДТП на трассе Атырау-Уральск: погибли пять человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в аварии на трассе Атырау-Уральск, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на скользкой дороге произошло лобовое столкновение КамАЗа и Toyota Camry.

После столкновения одна из машина загорелась. В результате ДТП погибли пять человек. По факту гибели людей начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».



Подробности ДТП выясняются.