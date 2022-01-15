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Смертельное ДТП на трассе Атырау-Уральск: погибли пять человек

15 Января 2022 23:43
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Смертельное ДТП на трассе Атырау-Уральск: погибли пять человек

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в аварии на трассе Атырау-Уральск, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на скользкой дороге произошло лобовое столкновение КамАЗа и Toyota Camry.

После столкновения одна из машина загорелась. В результате ДТП погибли пять человек. По факту гибели людей начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».

Подробности ДТП выясняются.


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#Атырауская область   #ДТП   #Происшествия  
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