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Смертельное ДТП на трассе Атырау-Уральск: погибли пять человек
15 Января 2022 23:43
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли в аварии на трассе Атырау-Уральск, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на скользкой дороге произошло лобовое столкновение КамАЗа и Toyota Camry.
После столкновения одна из машина загорелась. В результате ДТП погибли пять человек. По факту гибели людей начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».
Подробности ДТП выясняются.
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