Смертельное ДТП на блокпосту в Алматы: дело передано в суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Дело в отношении водителя, протаранившего полицейский блокпост в Алматинской области, в результате чего погибли двое стражей порядка, поступило в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело в отношении Азата Азаматова поступило в Карасайский районный суд и было передано судье Мади Кошекбаеву.

Как ранее прокомментировали в прокуратуре Алматинской области, 28 мая по факту ДТП начато досудебное расследование в отношении А.Т. Азаматова, и его деяния квалифицированы по части четвертой статьи 345-1 УК РК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее дело расследовалось по части второй статьи 99 УК РК (наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы).

Напомним, 25 мая рано утром пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост №4 в Алматинской области, в результате чего погибли двое полицейских.

Он сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину. В аварии пострадал также третий полицейский Ербулан Сейдазым.

Стоит отметить, что виновником аварии оказался мужчина, ранее имевший отношение к правоохранительным органам. Он уволился из полиции по собственному желанию за четыре дня до аварии.

Нарушитель был арестован на два месяца. По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.