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    21:41, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП: что произошло на трассе в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности жуткого ДТП на трассе в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, 23 сентября в 06:00 утра на 476 км трассы «Алматы – Ташкент» на территории Байзакского района произошло столкновение автомашин Аudi-А4 и Toyota Camry. В результате ДТП от полученных телесных повреждений шесть человек скончались на месте происшествия. Двое пассажиров Toyota Camry с различными травмами доставлены в лечебные учреждения.

    Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в департаменте полиции Жамбылской области, по предварительным данным, люди из Алматы в Тараз ехали на нанятом такси Toyota Camry, и группа людей из Тараза на Аudi-А4 направлялась в Алматы. Дорожно-транспортное происшествие произошло в самое опасное время – на междугородных трассах ранним утром водителей чаще всего клонит в сон.

    «Столкновение произошло «лоб в лоб», в результате - три трупа в Аudi-А4 и три трупа в такси Toyota Camry, которое направлялось в Тараз. Одна пострадавшая пассажирка госпитализирована срочно прямо там, в Байзакской больнице. Другую пассажирку привезли в город. Сейчас идет следствие. Установили личности пострадавших», - пояснили в ведомстве.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК. Причины ДТП выясняются, назначен ряд необходимых экспертиз.



    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Жамбылская область Главная для mail.ru Происшествия Правоохранительные органы
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