28 Июля 2022 15:33

Смертельно ранивший мужчину житель Сатпаева осужден на 10 лет

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Сатпаевском городском суде вынесли приговор смертельно ранившему 28-летнего мужчину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подсудимому, который обвинялся в смертельном ранении 28-летнего Даулета Алтынбекова, вменяли обвинение по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сатпаевский городской суд сегодня назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

«Подсудимый признан виновным по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» и приговорен к 9 годам лишения свободы. Также к этому сроку присоединен ранее неотбытый срок за совершение преступления по части 1 статьи 106 УК РК. Окончательно подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности», - огласил приговор судья Даурен Ибраев.

Подсудимый признал свою вину и попросил прощения у родных погибшего парня. Но родственники Даулета Алтынбекова не согласны с приговором суда. Они считают, что подсудимого должны были судить по статье 99 УК РК «Убийство».

«Подсудимый ранее привлекался по 106-й статье. Он не отбыл свое наказание до конца и совершил повторное преступление. Ранил моего брата в бедренную артерию. Он просто истек кровью. Почему за аналогичное преступление, совершенное в отношении фигуриста Дениса Тена в Алматы, дали суровое наказание. А за убийство нашего брата меньше? Это несправедливо», - сказала сестра погибшего Нышанкүл Топшак.

Судья также вынес частное постановление в адрес прокуратуры города Сатпаева о привлечении к ответственности одного из свидетелей по делу, который на стадии досудебного расследования давал противоречивые показания.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

В ноябре прошлого года в Сатпаеве в кафе был смертельно ранен 28-летний Даулетбек Алтынбеков. В ходе ссоры его ударил ножом знакомый, в результате чего он умер от кровопотери.