Смертельная рыбалка: в Костанайской области пенсионер утонул на глазах сыновей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – 72-летний рыбак утонул, проехав на машине по льду, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«22 ноября в Мендыгаринском районе семья в составе двоих сыновей, отца и еще одного мужчины отправились порыбачить на реку Убаган в 40 км от их поселка Харьковский, - сообщили в департаменте. – В 21:20 на пункт «112» поступило сообщение о том, что гражданин 1949 года рождения утонул, пытаясь пересечь реку на легковом автомобиле».

23 ноября в 9:00 утра спасатели прибыли на место происшествия, принялись вытаскивать тело мужчины. Сыновья расценивают случившееся, как несчастный случай.

«Мы отошли проверить сети, а отец остался следить за машинами. Услышав звук мотора, мы с братом увидели, как отец взял одну из двух машин и поехал в сторону тонкого льда. Мы побежали за ним, сигналили, кричали. Дальше он просто начал проваливаться, мы вышли и прыгнули за ним под лед, но вытащить не смогли. Мы сами не понимаем, что побудило отца на это, ведь мы бывали здесь не раз и знаем опасные места», - рассказал один из сыновей погибшего.

В 10:00 утра водолазами тело было извлечено из-под толщи льда, транспортировано до береговой линии и передано родным.