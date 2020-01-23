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вчера 18:20
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вчера 17:33
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Смертельная пневмония в Китае: введен запрет на выезд для жителей Уханя
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Введен временный запрет на выезд для жителей города Уханя (провинция Хубэй), ставшего эпицентром распространения нового коронавируса в Китае, передает МИА «Казинформ».
«С 10:00 23 января 2020 года будет приостановлена работа городских автобусов, метро, паромов и международных пассажирских перевозок. Без особой причины жители не должны покидать Ухань. Исходящие рейсы из аэропортов и железнодорожных вокзалов города Уханя будут временно закрыты», - говорится в сообщении городского штаба по профилактике и борьбе с новым типом коронавируса.
Как сообщается, такие меры приняты для эффективного сокращения путей передачи нового коронавируса, сдерживания темпов распространения эпидемии и обеспечения безопасности жизни и здоровья населения.
Ухань, административный центр провинции Хубэй, стал эпицентром распространения нового коронавируса, унесшего по состоянию на 22 января с.г. 17 жизней.
В Китае подтверждены 544 случая заражения новым типом коронавируса, их них 444 – в провинции Хубэй.
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