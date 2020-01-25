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Смертельная пневмония в Китае: в Пекине вылечили двоих заболевших

25 Января 2020 14:46
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Смертельная пневмония в Китае: в Пекине вылечили двоих заболевших

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В китайской столице удалось вылечить двух пациентов, у которых была диагностирована пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным местных СМИ, в минувшую пятницу пациентка с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» после прохождения изолированного лечения в одной из больниц Пекина была выписана из медицинского учреждения. 8 января с.г., она после возвращения в Пекин из провинции Хубэй - эпицентра распространения смертельного вируса, почувствовала себя плохо и была госпитализирована.

В отчете пекинской больницы Дитан говорится, что в результате лечения с применением лекарств традиционной китайской медицины (ТКМ) и западных препаратов состояние женщины улучшилось. После консультаций, группа экспертов пришла к выводу, что в соответствии с национальными стандартами, ее можно выписать.

Второй успешный случай излечения пациента от нового коронавируса также связан с этой больницей. В субботу он был выписан из медучреждения.

Ранее местные СМИ сообщили, что в китайском мегаполисе Шанхае удалось впервые вылечить первого пациента от нового коронавируса.


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Ключевые слова: Китай, Пневмония в Китае,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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