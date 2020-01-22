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Смертельная пневмония в Китае: 440 случаев заражения и девять летальных исходов

22 Января 2020 09:37
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Смертельная пневмония в Китае: 440 случаев заражения и девять летальных исходов

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Китае подтверждены 440 случаев заражения новым типом коронавируса, из них девять завершились с летальным исходом. Об этом в среду в ходе брифинга пресс-канцелярии Госсовета КНР заявил заместитель директора Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Ли Бин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«По состоянию на 24:00 21 января с.г. получены данные о 440 подтвержденных случаях заболевания новым типом коронавируса, зарегистрированных в 13 провинциях (автономных районах, городах), девять - с летальным исходом», - проинформировал Ли Бин.


Из контактов с заболевшими медики изолировали в общей сложности 2197 человек. Из них большая часть выписана, но в карантине находятся еще 1394 человека.

На пресс-конференции отмечено, что результаты исследований показали, что вспышка заболеваемости связана в основном с Уханем. «Происхождение вируса не выявлено. Не до конца еще изучены способы передачи вируса. Существуют вероятности мутации вируса и риски дальнейшего распространения эпидемии».

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Женеве проведет экстренное совещание в связи с распространившимся в Китае новым типом коронавируса.

Ранее сообщалось, что в США подтвержден первый случай заболевания неизвестным коронавирусом, обнаруженным в Китае. Это также первый подтвержденный случай заболевания за пределами Азии.


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Ключевые слова: Китай, пневмония в Китае,
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Автор:

Руслан Сулейменов

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