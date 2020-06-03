Смертельная драка несовершеннолетних в Шымкенте: подозреваемый в розыске
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Все подозреваемые лица, участвовавшие в драке в Шымкенте, в которой погиб 17-летний юноша, установлены. Один из подозреваемых находится в розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Шымкента.
23 мая примерно в 03:28 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Туркестанскую областную детскую больницу поступили 3 несовершеннолетних с различными телесными травмами. Один из которых несовершеннолетний Уткуров Абзалбек.
«В ходе начатого досудебного расследования по пунктам 5,7,11 части 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего) установлено, что 22.05.2020 года примерно в 23:30 возле магазина «Мейір», расположенного по улице Кунаева в жилом массиве Тогус, между молодыми людьми (10 несовершеннолетних и один 18-летний парень) произошел конфликт, переросший в драку. В результате трое несовершеннолетних получили различные телесные травмы и были доставлены в больницу. Все подозреваемые лица скрылись с места происшествия», - сообщили в ДП Шымкента.
Отмечается, все подозреваемые лица были установлены той же ночью, из них пятеро арестованы, двоим применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и один объявлен в розыск.
Напомним, 2 июня потерпевший Уткуров Абзалбек от полученных телесных повреждений скончался не приходя в сознание.
3 июня в отношении врачей Туркестанской областной детской больницы, Енбекшинским управлением полиции зарегистрирован материал по статье 317 УК РК (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками).
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