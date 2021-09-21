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    20:02, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Смертельная авария в центре Петропавловска: один из пассажиров выжил

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В произошедшей в ночь с 18 на 19 сентября аварии в центре Петропавловска погиб 33-летний мужчина и пострадала 34-летняя женщина. О ее состоянии подробно рассказали в управлении здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, состояние женщины оценивается как средней степени тяжести. В аварии она получила сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, контузию барабанной перепонки, ушибленную рану наружного слухового прохода и верхней губы, закрытый перелом диафиза правой плечевой кости со смещением.

    Пострадавшую осматривала группа врачей: хирург, челюстно-лицевой хирург, невропатолог, нейрохирург, анестезиолог-реаниматолог. Лечение молодая женщина получает в отделении травматологии многопрофильной городской больницы.

    Напомним, водителя автомобиля задержали. В момент аварии он находился в нетрезвом состоянии.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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