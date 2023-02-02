Смерть женщины в поле в СКО – участковый лишился звания и свободы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Мамлютский районный суд вынес приговор в отношении участкового по делу о гибели женщины в поле в июле прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областного суда, уголовное дело рассматривали по статье о бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия.

Суд установил, что полицейский был вместе с мужчиной, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял в поле якобы в косулю. Смертельное же ранение получила 49-летняя женщина. Участковый не пресек действий сельчанина.

«Вина его доказана показаниями свидетелей, письменными материалами. Сам он вину в совершении преступлений не признал. Приговором суда осужден к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных и государственных органах. Лишен специального звания майора полиции», - сообщили в пресс-службе.

Суд признал смягчающими обстоятельствами наличие у участкового малолетних детей и оказание медицинской помощи потерпевшей, отягчающими - нарушение принятой им присяги и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Накануне Мамлютский районный суд вынес приговор стрелявшему мужчине. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.