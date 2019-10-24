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09:16
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вчера 18:29
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Смерть в грузовике в Англии: начата идентификация тел
ЭССЕКС. КАЗИНФОРМ – Британская полиция начала опознание 39 тел обнаруженных в авторефрижераторе в графстве Эссекс, передает BBC.
Полиция допрашивает 25-летнего водителя грузовика Мо Робинсона. Он родом из Портадаун (Северная Ирландия).
Исполнительный директор Ассоциации автоперевозчиков Ричард Бернетт сказал, что прицеп, который представляет собой рефрижераторный агрегат, температура в нем может достигать -25 ° С.
Он охарактеризовал условия внутри грузовика как «абсолютно ужасные», передает BBC.
Заместитель начальника полиции Эссекса Пиппа Миллс сказала, что опознание тел остается приоритетным, хотя сама процедура может затянуться. Полиция провела обыск в двух домах, имеющих отношение к задержанному.
Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что оно направило сотрудников для оказания помощи и выявления любых «организованных преступных групп, которые, возможно, приняли в этом участие».
Представитель министерства иностранных дел Болгарии заявил, что грузовик был зарегистрирован в стране под названием компании, принадлежащей гражданину Ирландии. И добавил - «очень маловероятно», что погибшие были гражданами Болгарии.
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