Смерть в грузовике в Англии: начата идентификация тел

ЭССЕКС. КАЗИНФОРМ – Британская полиция начала опознание 39 тел обнаруженных в авторефрижераторе в графстве Эссекс, передает BBC.

Полиция допрашивает 25-летнего водителя грузовика Мо Робинсона. Он родом из Портадаун (Северная Ирландия).

Исполнительный директор Ассоциации автоперевозчиков Ричард Бернетт сказал, что прицеп, который представляет собой рефрижераторный агрегат, температура в нем может достигать -25 ° С.

Он охарактеризовал условия внутри грузовика как «абсолютно ужасные», передает BBC.

Заместитель начальника полиции Эссекса Пиппа Миллс сказала, что опознание тел остается приоритетным, хотя сама процедура может затянуться. Полиция провела обыск в двух домах, имеющих отношение к задержанному.

Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что оно направило сотрудников для оказания помощи и выявления любых «организованных преступных групп, которые, возможно, приняли в этом участие».

Представитель министерства иностранных дел Болгарии заявил, что грузовик был зарегистрирован в стране под названием компании, принадлежащей гражданину Ирландии. И добавил - «очень маловероятно», что погибшие были гражданами Болгарии.