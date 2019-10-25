-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:42
-
-
-
-
вчера 20:57
-
-
-
-
-
-
Смерть в грузовике: погибшие оказались гражданами Китая
ЭССЕКС. КАЗИНФОРМ – Погибшие в авторефрижераторе в графстве Эссекс оказались гражданами Китая: 8 женщин и 31 мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EFE-EPA.
Полиция полагает, что найденные в авторефрижераторе в графстве Эссекс на юге Англии 39 погибших оказались гражданами Китая. Правоохранительные органы приступили к расследованию убийства, которое они называют крупнейшим в истории их подразделения.
Отмечается, 25-летний водитель грузовика родом из Северной Ирландии уже арестован.
Также полицейским предстоит установить причину смерти 8 женщин и 31 мужчины, передает CNN.
Согласно заявлению, Сотрудники МИДа Китая и Посольства страны в Великобритании вылетели на место происшествия, чтобы проверить информацию. Китайское Посольство в Бельгии также требует всестороннего расследования с участием бельгийской полиции. Посольство придает наиважнейшее значение отчету о том, что тела 39 граждан Китая были найдены в грузовике на территории Великобритании.
Напомним, 39 тел найдено в контейнеровозе в промышленной части города Таррок, графство Эссекс. 38 из них тела взрослых, одно - подростка. Грузовик, по предположению полиции, прибыл из Болгарии и въехал в страну 19 октября со стороны порта Холихед, Уэльс. Британская полиция начала опознание.
- Огромный черный столб дыма: в Алматы горит высотное здание
- Двое детей играли возле дома и пропали в ЗКО
- 83-летняя женщина упала в заброшенный колодец в Петропавловске
- Бриллиант стоимостью в 1,8 млн долларов похищен c выставки в Японии
- Мужчина задушил ребенка в Алматы
- Полиция назвала причины взрыва цистерны в Павлодаре
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана