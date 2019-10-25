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Смерть в грузовике: погибшие оказались гражданами Китая

25 Октября 2019 12:31
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Смерть в грузовике: погибшие оказались гражданами Китая

ЭССЕКС. КАЗИНФОРМ – Погибшие в авторефрижераторе в графстве Эссекс оказались гражданами Китая: 8 женщин и 31 мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EFE-EPA.

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Полиция полагает, что найденные в авторефрижераторе в графстве Эссекс на юге Англии 39 погибших оказались гражданами Китая. Правоохранительные органы приступили к расследованию убийства, которое они называют крупнейшим в истории их подразделения.

Отмечается, 25-летний водитель грузовика родом из Северной Ирландии уже арестован.

Также полицейским предстоит установить причину смерти 8 женщин и 31 мужчины, передает CNN.

Согласно заявлению, Сотрудники МИДа Китая и Посольства страны в Великобритании вылетели на место происшествия, чтобы проверить информацию. Китайское Посольство в Бельгии также требует всестороннего расследования с участием бельгийской полиции. Посольство придает наиважнейшее значение отчету о том, что тела 39 граждан Китая были найдены в грузовике на территории Великобритании.

Напомним, 39 тел найдено в контейнеровозе в промышленной части города Таррок, графство Эссекс. 38 из них тела взрослых, одно - подростка. Грузовик, по предположению полиции, прибыл из Болгарии и въехал в страну 19 октября со стороны порта Холихед, Уэльс. Британская полиция начала опознание.


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Ключевые слова: Происшествия,
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Автор:

Жанна Нурмаганбетова

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