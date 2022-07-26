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Смерть супружеской пары расследуют в Атырау
26 Июля 2022 13:42

Смерть супружеской пары расследуют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Смерть супружеской пары в арендованной квартире расследуют в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«25 июля примерно в 19:30 на пульт оператора 102 управления полиции города Атырау поступил вызов. Женщина сообщила, что ее дочь не открывает входную дверь квартиры. На вызов был отправлен дежурный наряд. После вскрытия входной двери квартиры в комнате были обнаружены тела мужчины 1996 года рождения и женщины 1992 года рождения. По данному факту проводится расследование по части первой статьи 99 УК РК», - сообщили в пресс- службе департамента полиции области.

Обнаруженные мертвыми мужчина и женщина являлись супругами. В совместном браке имеют четверых детей. Квартира была арендована месяц назад.

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Автор:
Корреспондент
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